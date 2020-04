Stabilizzare con urgenza il personale sanitario, in particolare gli infermieri precari, e pubblicare “in tempi celeri un bando per la stabilizzazione”. Sono queste le richieste portate avanti dalla segreteria provinciale di Sassari di Nursing Up, il sindacato delle professioni infermieristiche, con un comunicato stampa rivolto all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

Medici e infermieri precari, continua la nota, sono coloro che “stanno costituendo uno dei pilastri fondamentali della risposta del Servizio Sanitario Regionale all’emergenza Covid-19”. La stessa Ao Brotzu, come sostiene il comunicato stampa, avrebbe già provveduto a emettere un avviso pubblico per la stabilizzazione il 9 aprile 2020: “È doveroso attenersi a un trattamento uguale per tutti i precari del SSR”.