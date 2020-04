Federfarma e Federazione motociclistica italiana (Fmi) hanno siglato un protocollo d’intesa per la consegna di farmaci a domicilio. Un servizio riservato solamente alle persone impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie o perché in quarantena (ma non affette da Covid-19), e che non possono delegare ad altri soggetti.

Federfarma ha richiesto alla Protezione civile il coinvolgimento dei volontari motociclisti e dei tesserati Fmi (oltre 400 in tutta Italia) per potenziare il servizio di consegna gratuita dei farmaci attraverso i numeri verde 800189521 e 8000655 (quest’ultimo in collaborazione con la Croce rossa italiana).

Come funziona

L’utente dovrà contattare telefonicamente la farmacia (associata a Federfarma) facendo richiesta del servizio e comunicando i dati della ricetta medica (che potrà essere inviata anche via mail o via whatsapp) o del farmaco da banco di cui ha bisogno. A sua volta il farmacista attiverà l’intervento dei volontari e dei tesserati Fmi. Il costo del medicinale dovrà essere rimborsato al motociclista al momento della consegna.