Mosca ha espresso preoccupazione per l’ampia diffusione del coronavirus tra i soldati statunitensi in Siria, ritenendo Washington responsabile della sicurezza dei residenti nelle aree sottoposte all’occupazione statunitense.

“Stanno arrivando notizie di una crescente diffusione del coronavirus tra i soldati americani in Siria, ma i funzionari statunitensi non lo annunciano”, ha detto una portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa attraverso Video.

Ha ribadito che la presenza militare americana in Siria è illegale, descrivendola come un’occupazione.