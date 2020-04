“In alcune Regioni le domande per la Cassa Integrazione in Deroga sono arrivate in grave ritardo e in alcuni casi sono addirittura mancanti. In Sardegna e Sicilia, ad esempio, le domande non sono ancora pervenute”.

Lo dichiara la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde, che lancia un appello alle opposizioni delle Regioni interessate: “Invitate a sbloccare le procedure”.

L’esponente del governo Conte ricorda che “la Cig in deroga, l’ammortizzatore sociale che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, copre tra l’altro i dipendenti delle aziende più piccole e interessa almeno 3 milioni di persone”. Ma, specifica, “l’acquisizione e la valutazione delle domande spetta alle Regioni, che poi girano l’esito all’Inps”.

Le domande che riguardano la Sardegna sono circa 29mila. Due giorni fa l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda aveva annunciato la possibilità per i lavoratori di ricevere i soldi già nei primi giorni di maggio.

