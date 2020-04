“La Sardegna può ripartire anche grazie allo Sport. Insieme alle istituzioni è possibile sostenere la ripresa dello Sport e della vita culturale nei nostri comuni per mitigare gli effetti negativi economici e psicofisici dovuti all’emergenza coronavirus”. Questo l’appello di Massimo Piludu, Presidente Comitato Provinciale Città Metropolitana Cagliari CSAIN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ma ancora prima Tecnico Nazionale Settore Karate e Arti Marziali.

“L’esempio è offerto dal Comune di Napoli – scrive Piludu – che ha adottato misure a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, provvedimenti replicabili anche nei nostri comuni portatori di una concreta possibilità di rinascita delle realtà sportive locali, linfa vitale del nostro tessuto sociale. Misure che riguardano l’esenzione del pagamento dei tributi locali o dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi pubblici. Provvedimenti sulla riduzione delle tariffe energetiche e perfino la previsione di un contributo economico, finalizzato a compensare i mancati introiti causati dalla sospensione forzata e improvvisa di tutte le attività sportive”.

“Chiedo l’attenzione dei nostri Amministratori Locali della Sardegna – si legge ancora nel comunicato del CSAIN – affinché possa realizzarsi lo stesso importante obiettivo che persegue il Comune di Napoli. Come associazioni sportive affiliate al CONI ci rendiamo disponibili a progettare insieme un percorso condiviso per individuare gli strumenti più idonei a sostenere le gravi difficoltà causate da questo periodo emergenziale e a favorire la migliore ripresa dello Sport nelle nostre comunità. Lo sport e la cultura rappresentano uno dei cardini fondamentali della nostra socialità, costituiscono un valore aggiunto fondamentale alla crescita educativa dell’individuo e del senso civico anche dei cittadini del domani. L’esempio concreto del Capoluogo campano ci sprona a trovare soluzioni anche nei nostri paesi per ripartire insieme anche con lo Sport”.