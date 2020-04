“Quest’anno non potremo festeggiare e celebrare d “Sa die de sa Sardigna” con incontri in presenza. Siamo costretti a casa ma non vogliamo rinunciare a ragionare della Sardegna di ieri e di oggi e sull’attualità della “cacciata dei piemontesi” del 1794”. Lo scrive Caminera Noa in un comunicato.

“Per questo motivo abbiamo lanciato già lo scorso 9 aprile l’iniziativa “pone sa bandera in foras dae su balcone”, invitando i sardi a esporre la bandiera dei quattro mori o quella con l’albero deradicato fuori dalla finestra o dal balcone. In questo senso accogliamo con piacere le tante adesioni all’iniziativa da parte di associazioni, movimenti, fondazioni e comitati che hanno sposato e fatta propria la nostra proposta”.

Oltre ad esporre la bandiera, Caminera Noa invita “tutti i sardi a sintonizzarsi con la diretta streaming, il 28 aprile, a partire dalle 16:30, dalla pagina facebook di Caminera Noa. Per tutto il pomeriggio, fino alla sera si avvicenderanno i nostri ospiti con tante riflessioni sull’attualità della Sardegna, sulla storia e con tanta musica d’autore”.

“I nostri ospiti saranno: