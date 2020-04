“Non solo mascherine a prezzo triplicato. Come son stati spesi i 35 milioni?”. Se lo chiede Roberto Li Gioi, consigliere regionale M5s, facendo notare come l’acquisto delle mascherine “non sia l’unica spesa effettuata dalla Direzione Regionale della Protezione Civile, delegata dal Presidente Solinas alla gestione delle risorse, che appare poco cristallina e portatrice di dubbi”.

“A leggere i dettagli – scrive Li Gioi – delle spese decise dal Direttore Generale della Protezione Civile, l’ingegner Belloi, infatti, non è affatto chiaro quali siano gli indicatori, i pareri tecnici e le valutazioni alla base degli acquisti effettuati finora. Per questo chiediamo con un’interrogazione urgente a prima firma di Michele Ciusa e sottoscritta anche da me, Desire Alma Manca e Alessandro Solinas come sono stati spesi i 35 milioni di euro destinati agli acquisti per far fronte all’emergenza sanitaria e di poter conoscere con urgenza l’importo residuo del fondo di contabilità speciale, già gravemente intaccato da acquisti discutibili”.

“Ciò che più stupisce – conclude il consigliere pentastellato – è che il numero dei dispositivi di protezione acquistati, talvolta per costi eccessivi, con grande probabilità non sarà sufficiente a coprire i fabbisogni della macchina sanitaria in prima linea nella lotta al Covid: addirittura risulta che siano state acquistate soltanto 250 tute di protezione personale dall’inizio dell’emergenza a oggi. Per questo ci chiediamo e pretendiamo di sapere quali sono le valutazioni alla base di queste spese apparentemente poco oculate e disorganizzate che potrebbero, nei mesi a venire, rivelarsi frutto di una gestione del tutto fallimentare”.

