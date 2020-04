I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che si unisce al controllo del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, hanno denunciato due giovani per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il primo episodio si è verificato ad Arzachena, dove un 21enne incensurato, fermato alla guida della sua auto, ha mostrato subito segni di nervosismo che hanno insospettito i militari che hanno deciso di perquisirlo. Il giovane è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Il successivo accertamento al domicilio del ragazzo ha consentito di rivenire complessivamente 60 grammi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Il secondo episodio si è verificato ad Olbia, dove i militari della Sezione Operativa hanno controllato un 23enne, anche lui incensurato, trovato in possesso di una bustina di marijuana e di un totale di 50 grammi presso la sua abitazione, insieme ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 155 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Tutta la sostanza stupefacente, nonché gli oggetti pertinenti allo spaccio ed il denaro, sono stati sequestrati, mentre i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà e sanzionati in merito al mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto legge per il contenimento del virus.