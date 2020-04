Servizio scuolabus sospeso per l’emergenza coronavirus. E ora dal Comune di Cagliari arriva il rimborso delle rette pagate per le corse non effettuate in seguito allo stop alle lezioni. Il pagamento avverrà per contanti dal tesoriere del Comune di Cagliari (Banco di Sardegna) dopo l’emissione dei mandati di pagamento da parte del Servizio Finanziario.

Oppure tramite bonifico bancario: in questo caso il richiedente, entro 15 giorni da oggi deve comunicare il codice Iban compilando l’apposito il modulo appositamente predisposto dal Servizio Pubblica istruzione e scaricabile attraverso la sezione “Documenti e dati / Bandi / Bandi per contributi / Avviso rette pagate servizio scuolabus as 2019/2020” del portale istituzionale, da spedire all’indirizzo mail protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it , allegando copia del documento di identità e del codice fiscale.