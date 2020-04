È arrivata a 150 nomi la lista dei medici morti per l’epidemia di Covid-19, aggiornata costantemente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Il 150/mo medico deceduto è Gianbattista Perego (medico di famiglia) e si aggiunge anche la notifica di un decesso antecedente, quello di Guido Retta (ortopedico in pensione). La lista include medici in attività, in pensione e medici pensionati richiamati in servizio o comunque attivi per l’emergenza.