Screening anti-covid a tappeto per gli anziani ospiti della casa di riposo di via Trieste a Nuoro e per il personale dopo che ad inizio settimana si sono manifestati alcuni episodi di malessere che hanno messo in allarme la direzione, il personale, gli ospiti e i loro familiari. Nella struttura, di proprietà del Comune di Nuoro e gestita dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, ai familiari erano state bloccate le visite già dal 5 marzo. L’allerta è scattata con un episodio febbrile di un anziano, sottoposto a tampone subito dopo. Ma ieri altri due anziani hanno manifestato febbre.

A quel punto la cooperativa Progetto Uomo ha allertato la Direzione sanitaria della Assl di Nuoro, la Prefettura, l’amministrazione comunale e la Protezione civile. Una procedura attuata per tenere sotto controllo la situazione prima che si possa sviluppare un eventuale focolaio di infezione. Adesso si attendono gli esiti dei test.