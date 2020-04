In quattro a deporre la corona d’alloro al Parco delle Rimembranze in rappresentanza dei comitati organizzatori per il 25 aprile a Cagliari. Facile elencare chi c’era: Franco Boi, Carlo Boi, Carlo Dore e Antonello Murgia.

Il Sindaco Paolo Truzzu? Assente. Nessun rappresentante dell’Amministrazione cagliaritana si è presentato per assistere alla cerimonia.Nel pomeriggio, una nota dell’ufficio stampa del Comune ha chiarito il perché: “Nei giorni scorsi era stata emanata una circolare del ministero dell’Interno che prevedeva che non si svolgessero manifestazioni civili e con presenza militare, in considerazione dei provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza sanitaria. La stessa Prefettura di Cagliari non ha previsto per quest’anno le consuete cerimonie commemorative e ha disposto la presenza della sola autorità deponente, evitando il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione”.

Non è stato di questo avviso l’Amministazione di Quartu Sant’Elena che, in perfetta sicurezza e rispettando le distanze, ha voluto comunque partecipare a una cerimonia ristretta e per questo ancora più significativa:

Lo stesso ha fatto l’Amministrazione di Sassari. Alle 9.30 in punto il sindaco Gian Vittorio Campus, in un silenzio surreale, ha deposto la corona di alloro in ricordo di tutte le vittime della Guerra e del coronavirus, a nome di tutta la municipalità e delle istituzioni, davanti al presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru e dei capi gruppo che hanno partecipato in rappresentanza di tutte le cittadine e i cittadini che ogni anno riempiono il piazzale.