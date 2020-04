“Il turismo nautico, costituito da tutti quei vacanzieri che ogni anno raggiungono la nostra isola a bordo di imbarcazioni private, rappresenta una preziosissima e fondamentale risorsa per l’economia della Sardegna, in particolar modo per quelle località in cui insistono i porti turistici come Porto Cervo, Santa Teresa di Gallura, Alghero, ma anche Villasimius o Teulada ad esempio. Nell’augurarci che in tanti scelgano la nostra isola come destinazione sicura anche quest’anno, crediamo sia necessario agevolare le procedure di rilascio del cosiddetto passaporto sanitario che, come anticipato dalla Regione, potrebbe essere rilasciato nei porti e negli aeroporti”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al presidente della Giunta Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Mario Nieddu, e all’assessore ai Trasporti Giorgio Todde. “Dal momento che le nostre coste presentano uno svariato numero di porti turistici, credo che la Regione debba prevedere sin da subito la realizzazione di una rete di laboratori analisi in queste località direttamente interessate dall’arrivo dei turisti: strutture pubbliche, con la possibilità di adesione da parte di quelle private, destinate all’effettuazione dei test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi al virus Sars-Cov-2”.

Li Gioi chiede dunque a Solinas e agli assessori Nieddu e Todde “se non ritengano necessario e urgente adottare questa iniziativa per ridurre l’impatto di questa crisi economica inaspettata e senza precedenti”.