Festa nel pomeriggio anche a Cagliari con Bella Ciao sparata a tutto volume da finestre e balconi. Il silenzio post pranzo è stato interrotto alle 15 dalle note della canzone del partigiano: cellulare connesso con le casse e via le versioni classiche, ma anche quelle più rock come quella dei Modena City Ramblers. Molti, richiamati dalla musica, hanno accompagnato le note con il battito delle mani.

Esposto anche qualche tricolore. Intanto falso allarme in piazza Yenne: nei giorni scorsi c’era stata sui sociali una “chiamata” per una manifestazione, non autorizzata. L’appuntamento era fissato per le 17. La piazza era presidiata dalla Polizia, ma dei manifestanti – forse scoraggiati da quanto accaduto in mattinata con l’identificazione di un gruppo di giovani che hanno esposto un cartello con la scritta “io esco” – nessuna traccia.