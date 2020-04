È morto questa mattina Giulietto Chiesa, uno dei più grandi giornalisti italiani.

A dare la notizia il fumettista Vauro che in un post scrive: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”.