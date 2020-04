Giulietto Chiesa non c’è più, ma non per questo le sue immense analisi finiranno qui. L’ho conosciuto di persona nel 2013 a Cagliari, è stata l’occasione per parlare di libertà, capitalismo e critica al mondo moderno.

Un analista politico impeccabile, profondo e libero, LIBERO davvero.

Chiesa era un giornalista capace di andare oltre, un critico del capitalismo e del liberismo e con la sua morte se ve una voce unica nel percorso di superamento del modello dominante.

Oggi è difficile scrivere di lui, scrivere di una persona che coerentemente è sempre stato dalla stessa parte, senza dubbi, senza compromessi, perché Giulietto era ed è un esempio di vita.

Oggi spetterà ad altri portare avanti la fiaccola della libertà, Altri dovranno urlare contro le catene delle oligarchie, nella speranza che lo facciano senza dimenticare il suo percorso, la sua storia e il suo amore per la verità. Quella verità che l’ha fatto diventare per alcuni un complottista, ma in tanti sappiamo chi era davvero Giulietto Chiesa.