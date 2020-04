La notizia di un comportamento da ‘sceriffi’ da parte di alcuni agenti della Polizia locale di Quartu Sant’Elena “è una fake news”. A sostenerlo è lo stesso Sindaco Stefano Delunas, che ha scritto una nota su Facebook per smentire le notizie circolate sul web nelle ultime ore.

Nel mirino del primo cittadino un post scritto da un cittadino quartese. “La conferma dell’infondatezza della notizia – scrive Delunas – è già verificabile alla sola lettura del post. Vi si afferma ad esempio che i vigili avessero “la fondina bene in vista”, sorvolando sul fatto che il dato è comune alle forze di polizia di tutto il mondo, si tratta di un’evidente menzogna, considerato che la Polizia locale di Quartu Sant’Elena non dispone di armi. Dunque, non avrebbe alcun senso dotarla di fondine”.