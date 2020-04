Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Una Fiat Panda guidata da una 27enne cagliaritana si è scontrata con una moto con a bordo un uomo di 49 anni, il quale percorreva via Segni in direzione via Argiolas.

A causa dell’urto, il motociclista è caduto sull’asfalto, riportando lesioni a un arto inferiore.

Soccorso da un’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.