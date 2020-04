Il turismo della Sardegna è in ginocchio e per questo motivo il Pd dell’Ogliastra ha scritto una lettera ai rappresentanti regionali e nazionali del Partito Democratico della Sardegna. Tra le richieste, misure di supporto in tempi brevissimi con immissione di liquidità e riduzione del carico fiscale- tributario sulle imprese inattive del settore turistico ricettivo in Ogliastra.

“A causa dell’epidemia in atto la tenuta economica e sociale dell’intero territorio è gravemente compromessa – scrive la segretaria della Federazione del Pd Ogliastra Tiziana Mameli – In questa lettera vogliamo evidenziare le preoccupazioni e le richieste degli operatori economici del territorio. La scelta sofferta e inevitabile del lockdown, ha portato a una dilagante esigenza di misure di supporto alle imprese in tempi brevissimi. Sono necessari provvedimenti di immissione di liquidità e riduzione del carico fiscale- tributario che incombe sulle imprese forzatamente inattive. La filiera turistica ogliastrina ha una quota di mercato solida, seppur ad alta stagionalità, dove sono interconnesse col settore turistico ricettivo, anche la rete commerciale, l’agroalimentare, i servizi e trasporti, settori essenziali per la sopravvivenza delle famiglie di questo territorio”.

“Il gruppo di imprenditori locali – prosegue la segretaria – ha elaborato una piattaforma di interventi per la ripresa che considera le esigenze sanitarie e quelle economiche. Chiediamo disponibilità ai rappresentanti sardi del partito a sostenere nelle varie istituzioni le battaglie del settore turistico del territorio a partire dal piano di interventi che gli stessi operatori propongono”