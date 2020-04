L’e-mobility al centro di due talk in diretta sui canali Iren

La mobilità elettrica è uno dei temi caldi del momento. Giorno dopo giorno si susseguono, infatti, le dichiarazioni di istituzioni e membri del Governo che sottolineano come, grazie all’impiego di veicoli elettrici, nella fase 2 si potrà ridurre il ricorso al trasporto pubblico e decongestionare il traffico.

Perciò è importante conoscere più a fondo il tema e scoprire le opportunità che offre il settore. È questa la finalità con la quale sono stati pensati gli Electric Talks di IrenGo, le dirette sui canali Facebook e Youtube dell’azienda.

L’appuntamento è per il 29 e il 30 aprile. Negli incontri in formato talk si parlerà di Dott, la piattaforma di monopattini elettrici condivisi, del servizio di Scooter Sharing elettrico MiMoto e della realtà della MotoE.

Electric Talks, il programma

Il 29 aprile, alle 17, si terrà la diretta dal titolo “Idee in circolo” alla quale parteciperanno Andrea Giaretta, General Manager Italia di Dott e Alessandro Vincenti, Founder & Managing Director di MiMoto. Oltre alla presentazione dei servizi Dott e MiMoto, si discuterà dello scenario post Covid-19 e sarà possibile interagire in un Q&A.

Sempre alla stessa ora, ma il giorno seguente, sarà la volta di “Mettiamo in moto il discorso“, l’incontro in diretta che affronterà il tema della MotoE e delle sue performance, e durante il quale si ragionerà sulla mobilità elettrica in Trentino.

Gli ospiti saranno Carlo Merlini, Direttore Marketing e Commerciale di Gresini Racing, Roberto Cozzio, Grandi Eventi Sportivi e Partnership presso Trentino Sviluppo S.p.A.