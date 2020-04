Mercoledì 29 aprile alle ore 15, l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino riferirà in commissione Attività produttive sulle azioni della Regione destinate a tutti ai singoli comparti.

La seduta, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), sarà preceduta da un vertice di maggioranza in programma alle 11 e convocato dal governatore presidente Christian Solinas per illustrare ai consiglieri del centrodestra i contenuti della misura economica da circa duecento milioni di euro.

La Regione, come spiegherà il presidente Solinas, sta per chiudere un’accordo con la Bei, la Banca europea degli investimenti (Bei), che consentirà alle imprese di accedere a prestiti bancari più consistenti di quelli garantiti dallo Stato, e a condizioni molto vantaggiose, come la sospensione delle segnalazioni alla centrale rischi, la possibilità di restituire in quindici anni e di non versare un centesimo per i primi due.

Questo accordo – ha già anticipato Solinas -verrà esposto all’attenzione dei consiglieri di maggioranza.

Per quanto riguarda la sanità, è in programma per il 29 una nuova seduta della commissione presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo).

Saranno sentiti l’assessore Mario Nieddu, il commissario dell’Ats Giorgio Steri, il direttore generale dell’Aou di Cagliari Giorgio Sorrentino, il commissario straordinario del Brotzu Paolo Cannas e il direttore generale della Protezione civile Pasquale Belloi.

Ancora non si hanno notizie in merito a eventuali misure aggiuntive rispetto all’ultimo Dpcm.