Le condizioni meteo hanno registrato un nuovo peggioramento, ma stavolta si è trattato di instabilità localmente intensa che ha portato diffusi temporali e qualche grandinata nella giornata di ieri. L’azione destabilizzante è duplice, ma pur sempre legata al flusso zonale – correnti provenienti dall’Oceano Atlantico – i cui effetti si faranno sentire per gran parte della settimana.

Nelle prossime ore ci aspettiamo nuovi temporali nelle zone interne, in particolare sui settori centro settentrionali della nostra regione. Qualche scroscio di pioggia potrebbe spingersi sin sulle coste nordorientali, così come non escludiamo locali acquazzoni pomeridiani nelle province del sud.

La giornata di domani dovrebbe proporci una rotazione dei venti dai quadranti sudoccidentali, quindi da Libeccio, con nubi in aumento sui settori occidentali laddove potranno verificarsi piogge sparse. Qualche acquazzone potrebbe far visita ai litorali più settentrionali dell’Isola, così come potrebbero manifestarsi occasionalmente nelle zone interne esposte a occidente (in particolare tra il Sassarese, il Logudoro, il Marghine).

Da mercoledì la situazione dovrebbe tendere verso un miglioramento, pur in presenza di venti a tratti moderati dai quadranti occidentali. Raffiche di Maestrale di forte intensità, addirittura di burrasca, dovrebbero soffiare tra giovedì e venerdì in Gallura, Baronia, Nuorese, Ogliastra.

In collaborazione con Meteo Sardegna