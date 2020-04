“È solo un arrivederci”. Così il 12 marzo McDonald’s annunciava la chiusura temporanea dei locali in Italia, adeguandosi alle disposizioni del Dpcm per il contrasto della diffusione del Covid-19. Il web, saputa la notizia, si era scatenato in una divertente disperazione.

Ma dopo il parziale allentamento delle restrizioni annunciate ieri dal Governo, McDonald’s Italia ha deciso di riattivare McDelivery, il servizio che permette di ordinare direttamente da casa.