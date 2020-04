L’In.Fest è un festival indipendente punto d’incontro fra gli amanti della musica alternativa della vecchia e nuova scena, metalcore o pop punk.

Questo momento sta mettendo a dura prova il mondo della musica, a partire dai piccoli club, promoter, teatri, fino ai grandi eventi all’aperto.

Le autorità non si sono ancora espresse riguardo gli eventi all’aperto in Italia, grandi o piccoli che siano; tuttavia le realtà che in tutta Italia organizzano concerti sono coscienti del fatto che il mondo dei live non potrà tornare a giugno.

“Con dispiacere enorme, abbiamo preso la decisione di posticipare l’edizione dell’IN.FEST 2020 al 2021. Utilizzeremo questo tempo per far crescere il festival e trasformarlo in un momento ancora più importante per la scena italiana e internazionale, osservandolo con occhi nuovi e lavorando sodo per superare ogni traguardo che ci porremo”, affermano gli organizzatori del Festival Metal. – Conservate il vostro biglietto per la prossima edizione, a giugno 2021. Siamo già al lavoro per portare in Italia una line up straordinaria, il più vicino possibile alla rassegna di quest’anno e sicuramente una che vi lascerà a bocca aperta. Abbiamo già contattato i management e i loro artisti, e faremo il possibile perché tutto questo si realizzi”.