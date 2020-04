Saranno ‘pescate’ in “duemila Comuni” le 150 mila persone che faranno parte del campione su cui condurre test seriologici sugli anticorpi del Coronavirus. Così il direttore centrale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, che guida la parte statistica dell’indagine.

Una base territoriale “larga”, spiega Sabbadini, per ridurre l’errore statistico. Saranno, spiega, sei le fasce d’età in base a cui sarà selezionato il campione: “Da zero anni a 17; da 18 a 34; da 35 a 49; da 50 a 59; da 60 a 69; e da 70 e più anni”.