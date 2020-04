In attesa che la Giunta regionale condivida il suo provvedimento salva-imprese, il Pd chiede la discussione immediata della proposta di legge presentata dal consigliere e vicepresidente della commissione Bilancio Cesare Moriconi: un testo che prevede contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese, con bonus immediati fino a 10mila euro coperti da 200 milioni di fondi europei.

“Serve una cura urgente per salvare il sistema produttivo e migliaia di posti di lavoro in Sardegna – scrivono i dem in una nota – la Regione sta giocando pericolosamente sulla pelle delle settantamila imprese che vivono di artigianato, commercio e turismo, e che non incassano un euro perché la domanda è ferma”. Con il rischio concreto che “senza un sostegno, molte di esse non possano riaprire”.