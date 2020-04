Sardigna Natzione Indipendentzia, per la festa nazionale del popolo sardo, invita i sardi a esporre una bandiera dei 4 mori, bandiera nazionale della Sardegna.

“Non solo nel proprio balcone – scrive Bustianu Cumpostu – ma anche e principalmente nella piazza del proprio paese. Tutti i popoli festeggiano in modo collettivo la propria festa nazionale, anche i sardi ne hanno il diritto. Una bandiera nella piazza principale di ogni paese o città è una risposta collettiva unitaria anche alla pandemia contro la quale dobbiamo combattere uniti per trasformare un punto debole in una opportunità”.

“Questo 28 aprile – continua il leader di SNI – che ricorda la reazione dei sardi all’invasore piemontese, può unire i sardi contro la l’invasore coronavirus e fare della Sardegna unu logu de paradura, una free-zone, che offra riparo e salvezza ai nostri disterrados di ritorno e anche a chi vorrà sceglierla come terra turistica o come terra di residenza definitiva. Siano un popolo, abbiamo una terra, abbiamo la nostra festa nazionale, abbiamo una bandiera nazionale conosciuta in tutto il mondo, è d’obbligo che Sa Die sventoli nelle nostre case e nelle nostre piazze e nei nostri cuori”.