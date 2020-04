L’ultimo dpcm è “uno scandalo costituzionale”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi in una intervista a Repubblica. “Non possiamo – dice al Pd – calpestare i diritti costituzionali. Trasformiamolo in un decreto e portiamolo in Parlamento”.

“E’ un errore politico, economico e costituzionale. Politico perché delega al comitato tecnico scientifico una scelta politica: contemperare i rischi”. Così “in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro”. La mancata regionalizzazione della Fase 2 “è una scelta sbagliata”.