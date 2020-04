I “deliri da incompetenza” e quelle dimissioni che imbarazzano la Giunta Solinas

Proseguono, come ormai avviene da diverse settimane, le conferenze stampa del Presidente della Giunta regionale Christian Solinas.

Tre gli appuntamenti settimanali, in cui il Governatore sardo presenta i dati sulla situazione coronavirus in Sardegna, per poi rispondere (ma spesso non lo fa) alle domande dei giornalisti.

Avevamo già raccontato come la modalità per la presentazione delle domande sia a dir poco discutibile e censoria, ma spesso succedono fatti ancora più gravi.

Il 17 aprile, la domanda di Cagliaripad era diretta alle dimissioni di Luca Pani, professore facente parte del Comitato Tecnico Scientifico. La risposta del Presidente Solinas era stata fumosa e non chiara, e il Governatore aveva promesso di impegnarsi a informare la stampa sulla decisione del professore. Da allora abbiamo ripresentato a ogni conferenza stampa la domanda sulle dimissioni del professor Pani al Capo ufficio stampa Ignazio Artizzu, che mai ha sottoposto a Solinas il nostro quesito.

Nel frattempo però il professor Pani ha lanciato un durissimo attacco alla politica direttamente su Facebook, in un post pubblicato nella pagina Prove di Volo dal chiarissimo titolo ‘Deliri da incompetenza’:

“Ci troviamo in una situazione di una complessità impressionante, governati da incompetenti assoluti, che pensano solo al loro presenzialismo narcisista e non hanno nessuna idea di quello che dicono o fanno. Ma restano al loro posto. Per reggere l’immensa contraddizione quotidiana tra quello che annunciano e quello che realmente succede non possono far altro che delirare”.

“Il delirio finale – scrive ancora Pani – è quello secondo cui gli incompetenti che ci governano sono convinti di essere capaci di combattere contro un’armata invisibile che in 4 mesi ha messo in ginocchio il mondo. Il vero delirio è la convinzione, che resiste a ogni critica, giudizio o fatto inequivocabile, che questi signori sappiano quello che fanno. Non lo sanno”. “La prossima volta – conclude il professore – selezionate una classe dirigente responsabile che almeno di fronte all’incompetenza si faccia da parte invece che delirare. Ricordatevene quando andrete a votare, è una scelta di vita o di morte. Letteralmente”.

Dopo quanto scritto da Pani diventa ancora più urgente avere una risposta dal Presidente Solinas.