Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle 11:20 circa in viale Corso Europa nel comune di Assemini per l’incendio di un’auto in sosta.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto l’intera auto e a mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Assemini.