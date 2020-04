Oggi la capitaneria di porto di Porto Torres ha chiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco alla darsena Vasca di calma per aiutare un delfino che aveva perso l’orientamento.

Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, il Nucleo sommozzatori, quello Nautico, La 9A partenza terrestre di porto Torres e il centro recupero animali marini Asinara.

I sommozzatori hanno liberato il bacino da una rete abbandonata, e tolto dall’acqua una panna anti inquinamento per offrire al cetaceo la via libera per il mare aperto.