“Ancora una volta assistiamo all’indifferenza del Governo rispetto alle problematiche nel mondo delle politiche giovanili, scolastiche ed universitarie.” Così in una nota Andrea Piras, coordinatore regionale della Lega Giovani in Sardegna e il coordinatore provinciale Lega giovani di Cagliari Matteo Milia.

“Durante l’attesa conferenza stampa sulla Fase 2 tenuta dal Presidente del Consiglio Conte” scrive Lega Giovani “non è stata spesa mezza parola per fare chiarezza sul futuro di migliaia di studenti e di universitari. Poche parole ma ancora troppe incognite ancora sulle modalità di esame di maturità che a breve dovrà essere sostenuto da migliaia di studenti, anche privatisti. Niente sugli studenti con sostegno abbandonati, sui crediti scolastici, sui rimborsi per mezzi pubblici, sulle scuole paritarie. Non una parola sul futuro dell’università: nessun contributo per i canoni di locazione agli studenti fuori sede, nessun piano strategico per la riapertura delle residenze e delle mense universitarie, nessuna indicazione su riconoscimento CFU e rimodulazione tasse universitarie, nessun fondo per accelerare la digitalizzazione e l’accesso alla didattica a distanza”.

Da qui, l’apprensione nei confronti dell’operato del Governo. “Esprimiamo forte preoccupazione verso un Governo che non riesce a percepire la tragica condizione in cui versa il mondo giovanile: se i partiti di maggioranza sentono il bisogno di bocciare a priori le proposte emendative che abbiamo messo in campo, almeno abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità di governo e passino dal produrre task force a produrre fatti concreti”.