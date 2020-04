Il Teatro Lirico di Cagliari sbarca sullo streaming on line: verranno proposti titoli d’opera del recente passato in maniera totalmente gratuita, per rendere più leggera la sospensione degli spettacoli dovuta alle disposizioni sul contenimento della diffusione del Covid-19.

La visione sarà possibile sia sulla pagina Facebook ufficiale che sul sito istituzionale del Teatro Lirico di Cagliari con cadenza settimanale. E’ “A casa col Teatro Lirico”, iniziativa che si allinea a quelle di analogo tenore già avviate da numerose altre istituzioni musicali nazionali ed europee.

Dopo aver trasmesso “Pagliacci”, celeberrimo capolavoro verista di Ruggero Leoncavallo, con la regia di Gabriele Lavia e la direzione musicale di Lü Jia, “A casa col Teatro Lirico” ha rispolverato “I Shardana – Gli uomini dei nuraghi”, dramma musicale in tre atti di rarissimo ascolto su libretto e musica di Ennio Porrino. E’ stata proposta, nella Stagione lirica e di balletto 2013, in un nuovo cinematografico allestimento del Lirico di Cagliari, con la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Anthony Bramall.

Le prossime settimane, verranno definiti altri titoli d’opera che hanno fatto la storia dell’ente musicale cagliaritano. “A ciò si aggiungono, sui social network ufficiali del Teatro, altri contributi per il pubblico – precisa il sovrintendente Nicola Colabianchi – incluse, ad esempio, le performance da casa di professori d’orchestra e artisti del coro, il tutto in attesa della prossima riapertura del sipario che auspichiamo essere il più ravvicinata possibile”.