“Le norme temporanee dell’Ue sugli aiuti di Stato consentono di sostenere alcuni settori senza sconfinare negli aiuti illegittimi”. A dichiararlo è Marco Tedde, ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale di Forza Italia. “La Regione, quindi, può sostenere i tre aeroporti sardi, e soprattutto Alghero, senza infrangere la disciplina europea, perché il quadro temporaneo si applica a trasporti, turismo e alberghi”.

Secondo Tedde poi “le norme ordinarie dell’Ue consentono a Stati e Regioni di compensare le imprese del trasporto aereo e del turismo per danni da eventi eccezionali, come il Covid-19. A brevissimo il traffico aereo ripartirà in modo rivoluzionario e rivoluzionato”. L’allarme riguarda tutta l’isola, ma di più il Nord Ovest.

“L’aeroporto di Alghero è l’anello debole e rischia la totale marginalizzazione – denuncia – con tutte le conseguenze socio-economiche”. Un fatto su tutti: “Roberto Barbieri, presidente di Sogeaal e amministratore delegato dell’aeroporto di Napoli, annuncia l’impegno per il rilancio di quello campano e serba un significativo silenzio su Alghero”, attacca Tedde. “Le sorti di turismo, operatori della filiera e migliaia di lavoratori sono legate a quelle dello scalo – insiste – la politica affronti fin d’ora, con determinazione e vista lunga, i problemi degli aeroporti sardi”.