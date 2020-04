Il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha convocato nella mattinata odierna, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di definire gli aspetti di dettaglio delle modalità operative da porre in essere per garantire che lo scioglimento del voto in onore di Sant’Efisio si svolga nel rispetto delle disposizioni governative, che escludono ogni forma di cerimonia civile e religiosa e di assembramento.

Il 1° maggio il Sindaco di Cagliari procederà all’investitura dell’Alter Nos in forma strettamente privata nel Palazzo Comunale. Sempre venerdì l’Alter Nos sarà presente alla funzione religiosa che avrà luogo presso la Chiesa di Stampace di Cagliari, in assenza dei fedeli.

Il 3 maggio il simulacro di Sant’Efisio sarà trasportato, con l’utilizzo di un mezzo del Corpo militare della Croce Rossa, fino alla chiesa di Nora. Si tratta di un trasferimento tecnico che non prevede tappe intermedie – secondo il percorso più breve – al quale, tenuto conto delle misure disposte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 relative alle limitazioni in tema di circolazione e spostamenti all’esterno delle abitazioni e al divieto di assembramenti, non sarà possibile la partecipazione della cittadinanza.

Al temine della funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi, analogamente celebrata in assenza di fedeli, il simulacro di Sant’Efisio rientrerà nella stessa giornata a Cagliari, nella propria Chiesa, ove verrà pronunciata la formula di scioglimento del voto.

Al fine di consentire ai fedeli di unirsi in preghiera, tutte le fasi delle celebrazioni e dello spostamento del Santo saranno trasmesse in diretta televisiva nonché in streaming nelle principali piattaforme web.

Anche al fine di dare un messaggio di speranza alla cittadinanza, i partecipanti alla riunione hanno manifestato la piena condivisione sulla volontà che, non appena terminato il periodo emergenziale, possa essere svolta una cerimonia di ringraziamento, che prevederà il pellegrinaggio del simulacro del Santo in tutti i Comuni nei quali, secondo la tradizione, avviene il transito in occasione della Festa.