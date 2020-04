Dopo l’ok da parte del Consiglio sulla rimodulazione dei fondi europei per destinare quelli non ancora impegnati all’emergenza economica legata al Covid-19, i sindacati confederali chiedono al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas di essere coinvolti. In particolare, il coinvolgimento nella riprogrammazione delle risorse del Por Fesr 2014-2020. Oltretutto – ricordano in una nota Michele Carrus (Cgil), Gavino Carta (Cisl) e Francesca Ticca (Uil) – possono essere riorientate anche le risorse del Fondo sociale europeo.

La richiesta più importante che pongono i segretari generali è di “conoscere nel dettaglio le misure che si stanno approntando e che verranno discusse in Consiglio regionale per sostenere il sistema produttivo regionale”. Tra le linee di intervento prioritarie per i sindacati ci sono azioni di sostegno alla formazione e politiche attive del lavoro, e poi una serie di interventi a favore di disoccupati, per la ripresa economica, per lo sviluppo e le infrastrutture, per dotazioni informatiche per la scuola, per il potenziamento delle rete socio-sanitaria pubblica nel territorio.