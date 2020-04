Un’unione comune quella tra Confindustria-sindacati (Cgil, Cisl e Uil), insieme contro l’emergenza sanitaria ed economica legata al coronavirus. Ok al rilancio dell’economia ma il primo punto che mette tutti d’accordo è la salute.

Per queste ragioni, si è deciso di “promuovere l’applicazione degli strumenti condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro di tutte le imprese e organizzazioni”.

Poi sarà necessario anche il coinvolgimento di chi può incidere sulla ripartenza per “riavviare con carattere d’urgenza la realizzazione di quelle infrastrutture essenziali per il territorio i cui lavori possono svolgersi in modo agevole in questo momento di generalizzata riduzione di traffico e di presenze”. Come la nuova SS 195 e l’edilizia scolastica. E ancora: “sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese per lavori e servizi già erogati e supportare iniziative istituzionali volte ad immettere prontamente liquidità nel sistema produttivo, al fine di garantire la tenuta del sistema economico, sociale ed occupazionale”.

Un punto in comunione è pure sul fatto che la ripresa debba contare sul sistema bancario. Soprattutto per ridurre i tempi e semplificare le procedure per “fornire liquidità ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie”. Su Regione e Inps, l’appello è quello di “accorciare al massimo i tempi di liquidazione delle diverse decine di migliaia di pratiche di sostegno al reddito”.

Infine, creare dei piani organizzativi volti all’aggiornamento delle competenze e la qualificazione di nuove figure professionali richieste dai nuovi scenari, favorendo lo smart working.