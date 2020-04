“Sardegna covid free, ma anche amica degli investimenti e dei consumi”. È la proposta anti-crisi di Fratelli d’Italia Alghero. “Chiediamo a Roma una fiscalità di vantaggio per l’isola”, scrive il capogruppo Christian Mulas in una lettera al presidente della Regione, Christian Solinas, e alla sua Giunta. Parlando per il partito di Giorgia Meloni, cui fa capo anche l’assessore comunale del Turismo e della Cultura, Marco Di Gangi, Mulas denuncia che “ad Alghero il perdurare dell’inattività porterà alla chiusura definitiva di moltissime attività, sarebbe una catastrofe socio-economica dai costi molto elevati per tutti”.

All’esecutivo regionale chiede di usare subito “ogni leva disponibile per farle ripartire”. Nel frattempo Roma “attivi ogni ammortizzatore sociale e adotti ogni provvedimento utile a evitare fallimenti e un terremoto economico”. Mulas spiega di fare “da eco al grido d’aiuto del territorio, di un tessuto economico che si sente sotto minaccia”.

E se “la responsabilità dei cittadini e la buona gestione dell’emergenza da parte del Comune hanno limitato contagi e vittime, nulla possono sugli effetti del lockdown, è tutto nelle mani vostre e del governo nazionale”.