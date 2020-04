Secondo Lega Sardegna, la pesca sportiva insieme a quella dilettantistica in mare rientra nelle attività che ‘meritano’ di ripartire subito.

A precisarlo in una nota stampa è il consigliere regionale Dario Giagoni insieme al consigliere Michele Ennas. La ripresa della pesca implicherebbe anche il riavvio della vendita di articoli collegati. “La pesca – spiegano i due esponenti della maggioranza – può essere dunque paragonata a tutti gli effetti a una passeggiata all’aria aperta in solitaria o alla conduzione hobbistica di orti e vigneti”.

Quindi, “consentirne la ripresa non è solo un segnale di attenzione per tantissimi appassionati ma è anche un modo per sostenere la ripartenza delle micro e piccole imprese”.