Cagliari, fiamme in abitazione al Cep

L’ incendio in un’appartamento all’undicesimo piano di una palazzina nel quartiere del Cep è avvenuto a Cagliari intorno alle 20:15.

Fortunatamente l’incendio non si è propagato grazie ai due coniugi che si trovavano all’interno dell’appartamento che tempestivamente sono riusciti a spegnere le fiamme che si sono sviluppate da una scatola di derivazione dell’impianto elettrico di una delle camere ed hanno chiamato subito i vigili del fuoco.

Gli operatori del 115 all’arrivo sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento alla fuoriuscita del fumo e ad effettuare le verifiche per stabilire le cause.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.