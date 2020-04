Resta stabile la presenza di migranti nei Centri di permanenza per i rimpatri, per un totale di 240 persone, con le eccezioni di quello di Macomer, in provincia di Nuoro, e Gradisca di Isonzo, in provincia di Gorizia, che sono quasi al completo.

E’ quanto si legge in una nota del Garante nazionale per le persone detenute dopo una riunione con i Garanti delle Regioni, Province, città metropolitane e Comuni. Per quanto riguarda gli hotspot “si confermano i numeri dei giorni precedenti: 116 persone a Lampedusa, 50 a Pozzallo e 57 a Messina”, ha aggiunto, ricordando che “in questo periodo di emergenza sanitaria sono divenuti luoghi temporanei di quarantena per i cittadini stranieri sbarcati sulle coste italiane”.