L’accordo quadro firmato da Regione e sindacati un mese fa prevedeva – tra le altre cose – l’erogazione di un contributo una tantum da 600 euro per colf e badanti che avessero smesso di lavorare a causa del Covid-19. Oggi il M5s chiede che si dia seguito all’intesa. “La Regione si attivi con urgenza per dare immediata attuazione”, dichiara la capogruppo Desirè Manca, prima firmataria di una mozione appena depositata in Consiglio regionale.

“Non dimentichiamo – conclude spiega – che i lavoratori domestici e le badanti, la maggior parte delle quali oltretutto operano nelle case degli anziani, quindi a contatto con le persone più esposte al Covid-19, rappresentano un pezzo importante del welfare del nostro Paese e un supporto indispensabile per le nostre famiglie. Non possiamo attendere oltre. Non possiamo tollerare che la Regione accumuli ancora ritardi inaccettabili: il contributo deve arrivare a questi lavoratori nel più breve tempo possibile”.