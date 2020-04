Sta bene, ha una forma di positività asintomatica, è in isolamento nella propria abitazione e la situazione in paese è sotto controllo, ma la notizia di un nuovo contagio a Usini, nell’hinterland sassarese, desta qualche timore perché si tratta di un’infermiera e perché, come sottolinea il sindaco Antonio Brundu commentando il quattordicesimo caso dall’inizio dell’emergenza, “purtroppo paghiamo il fatto che molti usinesi lavorano negli ospedali e nelle strutture sanitarie di Sassari”.

Il rovescio della medaglia è che “per fortuna – spiega il primo cittadino – si tratta di gente esperta, che ha preso immediatamente tutte le precauzioni necessarie per evitare ulteriori contagi”. Attualmente a Usini i positivi sono 8, due dei quali ricoverati a Sassari e gli altri in isolamento domiciliare.

Nei giorni scorsi si erano registrate sei guarigioni. “La situazione è sotto controllo, e ci avviamo con cautela alla fase 2 – precisa Brundu – gli usinesi possono restare tranquilli e comportarsi come hanno fatto finora, in maniera molto corretta”.