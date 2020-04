“In questa cosiddetta fase 2 è necessario tener conto anche della ripresa spirituale e permettere che ci si possa recare al cimitero comunale; le richieste in tal senso sono discrete ma numerose ed è un aspetto da tenere in considerazione in vista di un allentamento delle misure che possa avvenire già da lunedì 4 maggio”, è quanto dichiara Michele Pisano, dirigente di Fratelli d’Italia.

“Come partito a livello nazionale stiamo intervenendo per favorire le riaperture in sicurezza delle attività produttive, ma è opportuno rivolgere un appello all’amministrazione comunale affinché tenga in considerazione l’apertura dei cimiteri e si possa portare un fiore ai propri affetti”, prosegue Pisano.

“Il Comune di Quartu, con l’ordinanza 29 dell’11 aprile, ha prorogato la chiusura del cimitero comunale sino al 3 maggio e la sospensione delle attività di vendita di fiori di fronte alla struttura stessa. L’auspicio è che si possa tornare pian piano alla normalità senza dimenticare anche gli aspetti che più toccano l’uomo nell’intimo. In particolare, il cimitero è uno spazio ampio e all’aperto, in cui il distanziamento tra le persone è possibile: allo stesso tempo l’amministrazione potrebbe valutare diverse modalità attraverso cui potrebbe avvenire l’ingresso se questo si rendesse necessario. La preghiera è quella di far sì che però i controlli siano discreti tenendo conto della delicatezza del luogo, al fine di evitare un doppio dolore. Sono certo che tutti i cittadini apprezzeranno e sapranno comportarsi di conseguenza, come già stanno dimostrando”, conclude Pisano.