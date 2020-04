“In pochi mesi i lavoratori in meno sono già 26mila, la Regione batta un colpo”. Lo chiede l’ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale del Pd, Mario Bruno.

“Subito un piano straordinario per il lavoro”, è la sua proposta. Bruno ipotizza un piano alimentato da “risorse regionali, statali ed europee” e chiede che “non perdiamo altro tempo” prima di stabilire “un patto tra Regione, imprese ed enti locali che assicuri l’occupazione subito in cantieri lavoro, con impegno di almeno un anno in opere pubbliche”.

Il suo intervento pubblico è senz’altro propositivo, ma non senza polemica. “Ho fatto questa stessa richiesta già quindici giorni fa, sulla base dei primi dati del centro per l’impiego di Alghero”, sottolinea. “Lo ribadisco ora che in due mesi di emergenza sanitaria si registrano 26mila assunzioni in meno in Sardegna, mille e 655 solo ad Alghero – rivela – il 68% delle persone che avevano iniziato a lavorare un anno fa, quest’anno non sono state confermate”. Scrutando i dati dell’Aspal, l’attuale leader dell’opposizione in consiglio comunale constata che “i più colpiti sono alberghi e ristoranti, chiusi per via dello stop ai flussi turistici”. Ma perde anche l’istruzione, con il calo delle supplenze, e a seguire noleggio e servizi alle imprese e costruzioni.