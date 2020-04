Nuova sanificazione da parte dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, dopo la richiesta della locale Capitaneria di Porto. Sono infatti intervenuti per procedere alla sanificazione dell’edificio e delle aree esterne della loro sede nel porto del capoluogo. La Capitaneria di Porto, tra le amministrazioni rimaste operative per assicurare il soccorso in mare, sta attuando diverse misure di prevenzione al contagio.

Le operazioni di sanificazione e igienizzazione sono state realizzate dagli uomini del reparto operativo, integrati dal Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) del locale Comando Vigili del fuoco. La sanificazione è stata effettuata anche sulla banchina a servizio dei mezzi navali della Guardia Costiera. Il Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giuseppe Minotauro, ha espresso il proprio sentito ringraziamento al comandante dirigente superiore Francesco Orrù e il dirigente vicario primo dirigente Antonio Giordano del Corpo del Vigili del Fuoco, per la rapidità dell’importante intervento a tutela del personale della Guardia Costiera e della collettività.

Occasione, questa, che ha sottolineato come siano importanti i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato.