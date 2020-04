Braccio di ferro tra il Movimento 5 Stelle di Olbia e l’amministrazione comunale sulla questione degli aiuti alle famiglie in difficoltà.

Come scrive lo stesso gruppo di minoranza in una nota, la mozione relativa ai sussidi sarebbe stata depositata a fine marzo “a seguito di un assordante silenzio dell’amministrazione. A distanza di un mese, nessun accenno rispetto agli aiuti che qui chiediamo. Ci sono stati i contributi statali dei 600€ e regionali di 800€ molti dei quali molti non ancora erogati”.

“Nella mozione – continua la nota del M5s – si chiedeva all’amministrazione di intervenire sulle entrate del bilancio cercando di alleviare i cittadini dalle tasse e dai tributi comunali, impegnandosi a mettere in campo un pacchetto di aiuti. Visto che l’emergenza sanitaria avrà un impatto senza precedenti sulla situazione economica dei nostri concittadini, occorre prendere immediate ed urgenti iniziative anche di sostegno economico”.

Le proposte che il movimento sta portando avanti, “sono diverse ma non possono prescindere da una forte incisione sui tributi: desanzionare immediatamente i tributi 2020. Chi può li paga alle scadenze ordinarie, chi non può subito ha tempo entro l’anno senza sanzioni, magari con un piccolo onere di interessi dilatori”.

Per quanto riguarda l’addizionale comunale, “la stima, ovviamente ottimistica di 4.500.000 euro ci può però consentire una variazione in bilancio per un importo parziale a favore delle imprese per sostenere l’economia. Magari sotto forma di credito d’imposta”. Anche la tassa di soggiorno è tra le proposte del Movimento 5 Stelle. “Se mai partirà la stagione, avremo bisogno di lasciare questo introito alle strutture recettive, come ristoro per le defezioni e al fine di ottemperare, seppure parzialmente ai maggiori oneri di adeguamento ai protocolli sanitari”.

Chiedono quindi al sindaco Settimo Nizzi e a tutta l’amministrazione comunale di “attivarsi per mettere in campo un pacchetto di aiuti per i cittadini. D’altra parte, proprio il sindaco aveva promesso sulle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale a luglio 2016 diversi aiuti ai cittadini: ad esempio una destinazione di 2 milioni di euro di contributo per l’assunzione di giovani disoccupati e persone con disabilità. Ecco, è ora di mettere mano a quegli impegni.”.