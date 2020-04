In Sardegna, rispetto all’ultimo aggiornamento, le domande arrivate all’Inps sono 570, quelle già autorizzate 270. Lo fa sapere la sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde.

“Continua ad essere evidente che rispetto alle migliaia di domande da evadere (secondo i dati forniti dalla stessa Regione sono circa 29mila le domande di CIGD che dovrebbe arrivare in totale dall’isola), siamo in ritardo – osserva l’esponente sarda del Governo -. Come già ribadito, nessuna polemica, ma un invito a cercare, ognuno per la sua parte, di velocizzare al massimo i tempi. Ce lo chiedono i cittadini e le Istituzioni, ad ogni livello, devono rispondere”.