A Villacidro ci si potrà recare in auto nel proprio terreno in campagna. Lo ha deciso la sindaca Marta Cabriolu con un’ordinanza.

Cosa prevede il documento nel dettaglio? Tutto il nucleo familiare potrà spostarsi una volta al giorno in auto per andare a prendersi cura del proprio terreno. Uscite consentite anche con i figli minori, rispettando le distanze di sicurezza con gli estranei.

L’ordinanza è già in vigore e, in alcuni punti, sembra discostarsi dal Dpcm firmato dal premier Conte.

“A partire dal 28 aprile è data facoltà ai proprietari, locatari o usufruttuari di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere di effettuare la conduzione hobbistica dei terreni in loro possesso – si legge nell’ordinanza -. Il terreno dovrà trovarsi nella disponibilità del proprietario o conduttore che potrà raggiungere la campagna, una volta al giorno, con l’intero nucleo familiare (da intendersi padre, madre e figli, non raduni familiari), anche a bordo dello stesso veicolo, e ciò allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all’area aperta da parte di bambini e di adulti. Si dovrà assicurare la cura e la pulizia dei terreni, e in particolare lo sfalcio delle erbacce sia nel terreno sia nelle sue pertinenze prima dell’inizio della stagione ad elevato rischio incendi e potrà svolgersi inoltre – sempre all’interno del citato terreno – attività motoria e/o sportiva”.

La stessa sindaca tende a precisare che “lo spostamento nei suddetti terreni dovrà avvenire sempre con compilazione di autocertificazione”.

Infine, il mercato settimanale sarà aperto per ogni mercoledì a partire dal 6 maggio, per la sola vendita di generi alimentari.