Era andato su tutte le furie per quel commento negativo sul suo ristorante lasciato sui social e per vendetta ha bruciato l’autocarro dell’autore del messaggio, ma è stato scoperto.

Gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato Emanuele Collu, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, titolare di un piccolo ristorante. Le accuse contestate sono danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri sera in via Cesare Battisti a Iglesias. I poliziotti insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un autocarro Dacia intestato a un imprenditore. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato alcuni residenti della zona che domavano le fiamme.

I poliziotti hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e grazie a questi sono riusciti a risalire all’autore dell’incendio: nel video Collu veniva inquadrato mentre si avvicinava al mezzo parcheggiato, lo cospargeva di liquido infiammabile e gli dava fuoco. Poco dopo lo hanno rintracciato a il 42enne in tutta risposta ha minacciato i poliziotti e li ha aggrediti tentando di evitare l’arresto.